بانوراما 2016: عامٌ على العدوان السعودي الأميركي في اليمن والشعب صامد في وجه آلة القتل

يقول عضو تحالف رصد جرائم العدوان عبد الله ناجي علاو لإذاعة النور إن القصف الجوي للعدوان طال معظم المحافظات اليمنية مدمّراً حوالى 1289 طريقاً وقصراً، 1800 مدرسة ومعهد تعليمي، ما يزيد على 263 مستشفى ومرفق صحي، وأكثر من 302 شبكة اتصالات، كما دمّر العدوان أكثر من 170600 منزلاً و375 مسجداً.

ويوضح علاو أن قصف القنابل العنقودية سجّل أكثر من أربعين ألف غارة، بحسب التقارير المُعدّة في هذا الإطار، والهدف من ذلك دعم الجماعات الإرهابية من خلال إنزال الإمدادات المالية والأسلحة عبر الطيران، وعبر تأمين الدعم الجوي لإحكام سيطرة هذه الجماعات على المناطق المتواجدة فيها.

ويشدد علاو على أن حجم المجازر أربك حلفاء السعوديّة، بموازاة إرتفاع أصوات تنديد المنظّمات الدوليّة، والعدوان الذي ثبت عجزه صبّ جام غضبه على الشعب اليمني، مسجلاً سقوط قرابة 40 ألف جريح و 15388 قتيلاً، من بينهم2773 طفلاً و2248 امرأة. أما أبرز الجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب اليمني خلال عام 2016 فيمثلها استهداف القاعة الكبرى في صنعاء بغارات أسفرت عن سقوط 210 شهيداً وقرابة 700 جريحاً.

ويلفت علاو إلى أنه ثبت بحسب التقارير الدولية أن 7 مليون يمني مهددون بنقص الغذاء، فيما يعاني مليون و300 طفل يمني سوء التغذية.

قناعة الشعب اليمني بعدالة قضيّته وحقّه بالحريّة لم تتغيّر، ومجازر العدوان السعودي الأميركي لم تُثن هذا الشعب عن مواصلة مسيرته بالصمود والثبات في وجه آلة القتل.