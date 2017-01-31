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استهداف البارجة السعودية على الساحل اليمني يعكس تطوراً كبيرا في أداء الجيش واللجان الشعبية (تقرير)

  • نُشر :اليوم، 03:27 م

  • الكاتب: صباح مزنر

  • المكان: اليمن

  • المصدر: إذاعة النور

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إنجاز نوعي يسجّله الجيش اليمني واللجان الشعبية في سياق عمله العسكري وتصديه لآلة الحرب العدوانية العالمية على مدى حوالى سنتين بقيادة السعودية التي جرى استهدافها بشكل مباشر من خلال قصف بارجة تابعة لها و على متنها 176 ضابطاً وجنديا قبالة ميناء الحديدة محققين إصابات مؤكدة ووزع الاعلام الحربي التابع للجيش اليمني صوراً لها و هي تحترق.
  • استهداف البارجة السعودية قبالة الساحل اليمني

هذه العملية إن دلّت على شيء فعلى تطور تكتيكات الجيش واللجان الشعبية وتطوير قدراتهم الصاروخية  كما يؤكد لإذاعة النور العميد عبد الرزاق المؤيد ، لافتاً إلى أنه ما يزال بحوزتهم المزيد من الأسلحة المتطورة، ومن بينها تلك التي حصلوا عليها كغنائم من مخلفات قوات العدوان.

و إذ ينفي العميد المؤيد تحقيق أي إنجاز للعدوان على الساحل الغربي، رأى أن هدفه الأساس من هذا التصعيد الواسع هو السيطرة على باب المندب، الممر الدولي الذي تسعى دائما "إسرائيل" والسعودية والولايات المتحدة إحكام القبضة عليه لحصد الإنجازات.

ربما يمتلك حلف العدوان السعودي- الاميركي أحدث أنواع الاسلحة و أكثرها تطوراً في العالم لكنه يفتقد الى العقيدة  القتالية التي يمتلكها الشعب اليمني الذي يشهد التاريخ على أنه حوّل يمنه الى مقبرة للغزاة.

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