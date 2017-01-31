استهداف البارجة السعودية على الساحل اليمني يعكس تطوراً كبيرا في أداء الجيش واللجان الشعبية (تقرير)

هذه العملية إن دلّت على شيء فعلى تطور تكتيكات الجيش واللجان الشعبية وتطوير قدراتهم الصاروخية كما يؤكد لإذاعة النور العميد عبد الرزاق المؤيد ، لافتاً إلى أنه ما يزال بحوزتهم المزيد من الأسلحة المتطورة، ومن بينها تلك التي حصلوا عليها كغنائم من مخلفات قوات العدوان.

و إذ ينفي العميد المؤيد تحقيق أي إنجاز للعدوان على الساحل الغربي، رأى أن هدفه الأساس من هذا التصعيد الواسع هو السيطرة على باب المندب، الممر الدولي الذي تسعى دائما "إسرائيل" والسعودية والولايات المتحدة إحكام القبضة عليه لحصد الإنجازات.

ربما يمتلك حلف العدوان السعودي- الاميركي أحدث أنواع الاسلحة و أكثرها تطوراً في العالم لكنه يفتقد الى العقيدة القتالية التي يمتلكها الشعب اليمني الذي يشهد التاريخ على أنه حوّل يمنه الى مقبرة للغزاة.