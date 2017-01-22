خسائر كبيرة للجيش السعودي في عمليات نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية في جيزان

هذا، وأحرق الجنود اليمنيون عددًا من الآليات ومخازن الأسلحة السعودية واغتنموا أسلحة مختلفة، وخلال العملية شن الطيران السعودي غارات هستيرية على هذه المواقع في محاولة منه لإعاقة تقدّم الجيش اليمني واللجان الشعبية، كما شاركت مروحيات "الأباتشي" بالقصف في ظل تحليق مكثّف لطائرات الاستطلاع.

وفي هذا السياق، أكد الجيش اليمني واللجان الشعبية أنه من خلال هذه العملية الخاطفة والمفاجئة تكبّد العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

من جهته، أكد مصدر عسكري يمني أن هذه العملية تم التخطيط لها بإتقان واستخدمت فيها تكتيكات عسكرية متطورة من حيث الإعداد والرصد والمتابعة والتتبع والتحركات، وكان عنصر المفاجئة هو المرتكز الأساسي في نجاح العملية.

وأضاف المصدر العسكري اليمني ان "هذه العملية بدأت منذ الصباح الباكر واكتملت بعد ظهر اليوم واستطاع خلالها أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية التنكيل بالعدو ورصد الجنود اليمنيون فرارًا جماعيًا للعسكريين السعوديين ومدرعاتهم الى مدينة الخوبة".